Аэропорт "Львов" возобновил обслуживание международных авиарейсов
Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого возобновил обслуживание международных авиарейсов.
Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Сегодня аэропорт Львова принимает и отправляет первые рейсы после возобновления регулярного пассажирского авиасообщения по направлениям: Львов-Берлин, Дортмунд-Львов, Львов-Дортмунд и Берлин-Львов.
Авиация понемногу начинает восстанавливаться и это не может не радовать ", - написал он.
Напомним:
В Украине с 15 июня возобновилось международное регулярное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва.
С 15 июня самолеты из Украины готовы принимать Албания, Турция, США (без ограничений на границе) и Великобритания (с соблюдением 14-дневного карантина).
С 27 июня украинские самолеты будут принимать в Тунисе (с тестированием по прибытии).
С 1 июля граждан, возможно, будут принимать Кипр, Черногория, Грузия и Греция. Они рассмотрят вопрос открытия границ после улучшения эпидемической ситуации в Украине.
В пограничной службе добавили, что, по решению Кабмина, из перечня временно закрытых пунктов пропуска изъяли 15 международных аэропортов.
Экономическая правда
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