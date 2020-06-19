Аэропорт "Львов" возобновил обслуживание международных авиарейсов

Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого возобновил обслуживание международных авиарейсов.

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сегодня аэропорт Львова принимает и отправляет первые рейсы после возобновления регулярного пассажирского авиасообщения по направлениям: Львов-Берлин, Дортмунд-Львов, Львов-Дортмунд и Берлин-Львов.

Авиация понемногу начинает восстанавливаться и это не может не радовать ", - написал он.

Напомним:

В Украине с 15 июня возобновилось международное регулярное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва.

С 15 июня самолеты из Украины готовы принимать Албания, Турция, США (без ограничений на границе) и Великобритания (с соблюдением 14-дневного карантина).

С 27 июня украинские самолеты будут принимать в Тунисе (с тестированием по прибытии).

С 1 июля граждан, возможно, будут принимать Кипр, Черногория, Грузия и Греция. Они рассмотрят вопрос открытия границ после улучшения эпидемической ситуации в Украине.

В пограничной службе добавили, что, по решению Кабмина, из перечня временно закрытых пунктов пропуска изъяли 15 международных аэропортов.

Экономическая правда