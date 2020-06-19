Кабмин выделило Минздраву 141 миллион из COVID-фонда на профессиональное развитие врачей
Кабмин постановил выделить МЗ 141 млн грн из Фонда борьбы с коронавирусом на обеспечение непрерывного профессионального развития медиков.
Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства 19 июня.
"Предлагается выделить МОЗ из Фонда борьбы с COVID-19 для обеспечения непрерывного профессионального развития врачей 141 млн грн.
Эти средства необходимы для врачей, профессоров, которые принимают непосредственное участие в борьбе с коронавирусной болезнью, переобучивают медработников. При формировании стабфонда эта сумма была сокращена, мы сейчас возобновляем, потому что это средства - на зарплату врачам", - пояснил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также Кабмин перераспределил некоторые расходы госбюджета для реализации совместных с международными финансовыми организациями инвестиционных проектов.
В частности, увеличили объем расходов Минздрава для совместного проекта с МБРР "Улучшение здравоохранения на службе у людей" на 329 млн грн (расходы потребления - 24,6 млн грн, расходы развития - 304,4 млн грн).
Напомним:
В 2020 году зарплаты медикам планируют увеличить суммарно на сумму почти 8 млрд гривен, в частности поднять зарплаты врачам на 75%.
Экономическая правда
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