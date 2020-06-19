В ближайшие недели прототип приложения "РРО в смартфоне" будет доступен для тестирования

Через несколько недель малый и средний бизнес сможет приобщиться к тестированию прототипа приложения РРО в смартфоне ", который разрабатывался с нуля.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что этот программный продукт разрабатывался с нуля, модель не является окончательной версией и будет доработана в виде финального продукта после тестового периода.

"В ближайшие недели прототип "РРО в смартфоне" станет доступен для массового тестирования. Будет обнародовано инструкцию и видео по использованию программного РРО. Приглашаем бизнес приобщиться к процессу, поскольку это позволит максимально проработать все проблемные аспекты.

С 1 августа продукт будет доступен для полноценного использования на безвозмездной основе", - говорится в сообщении.

Использование РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным с 1 января 2021 года.

Введение программного РРО предусмотрено Законом Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и других законов Украины по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" № 128 IX от 20 сентября 2019 года.

Запуск тестирования прототипа продукта планировался еще 19 апреля 2020 года, но в связи с карантинными мероприятиями этот срок был перенесен.

Экономическая правда