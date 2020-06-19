Ощадбанк официально прокомментировал смену главы правления

Ощадбанк официально подтвердил, что победителем конкурса на должность главы правления стал Сергей Наумов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Мы благодарим всех кандидатов, которые подавали документы для участия в конкурсном отборе. Всестороннее рассмотрение кандидатов и несколько собеседований сформировали мнению членов Наблюдательного совета по каждому из кандидатов.

Сергей Наумов имеет репутацию высокопрофессионального банкира-управленца. Он - банкир-практик с большим опытом кризисного управления, разработки и внедрения стратегии. Мы уверены, что под руководством Сергея Наумова Ощадбанк успешно пройдет очередной этап трансформации ", - отметила глава наблюдательного совета Байба Апин.

"Общий стаж работы Сергея Наумова в банковской сфере составляет 25 лет. Он занимал руководящие должности в ведущих банках Украины, в частности Райффайзенбанка, УкрСиббанка, Правэкс банка, Пиреус банка. В последних трех банках работал главой правления. Имеет опыт работы в аудиторской компании PricewaterhouseCoopers", - говорится в сообщении.

Согласно юридических процедур, Наумова назначат на должность после прекращения полномочий действующего главы правления Андрея Пышного и согласования кандидата на должность главы правления Нацбанком.

"Стратегические цели Ощадбанка на ближайшие годы: повышение эффективности банковского бизнеса, сохранение позиций в корпоративном сегменте, рост присутствия в сегменте малого и среднего бизнеса, укрепление позиций в розничном бизнесе, продолжение начатой ​​г-ном Пышным стратегического сотрудничества с ЕБРР", - добавили в банке.

Напомним:

Большинством голосов победу в конкурсе на главу правления Ощадбанка одержал действующий глава Пиреус Банка Сергей Наумов.

Отмечается, что перед голосованием 5 независимых членов набсовета получили анонимные письма с предложением проголосовать за заместителя главы Укргазбанка Геннадия Хелемского за вознаграждение, о чем они сообщили службе безопасности банка.

Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский назвал это провокацией и требует отменить результаты второго конкурса.

Результаты первого конкурса были отменены по "непредсказуемым внешним обстоятельствам", так как в них побеждал действующий глава Ощадбанка Андрей Пышный.

"Из поста Дубинского очевидно, что Коломойский очень ожидал получить контроль над Ощадбанком, но не получается", - заявил изданию банкир, близкий к Офису президента.

24 июня набсовет Ощадбанка должен рассмотреть отставку главы Андрея Пышного и назначении Сергея Наумова, которого потом должен утвердить НБУ.

Наумов ранее был главой УкрСиббанка, а также главой Правэкс-Банка.

Экономическая правда