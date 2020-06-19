Возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике – Кабмин

Кабинет министров считает, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, поэтому необходимы четкие правила для общественных мест и коммуникация с гражданами.

Источник: пресс-служба Офиса президента после ежедневного совещания по предотвращению распространения коронавируса

Дословно: "Чиновники отметили, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, и согласились, что необходима более тесная координация в коммуникациях по мерам карантина с местными властями и населением".

Детали: Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании отметил, ряд стран также решили пойти по пути адаптивного карантина, внедряя жесткие меры в областях и городах в зависимости от тенденций заболеваемости.

По словам президента Владимира Зеленского, чтобы не переходить к жесткому карантину, нужны четкие правила для общественных мест и коммуникация с гражданами.

Прямая речь Зеленского: "Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы было четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди это будут понимать, будут больше придерживаться адаптивного карантина".

Зеленскому также сообщили, что за последние несколько дней Нацполиция втрое увеличила количество админпротоколов из-за нарушения карантина.

Напомним:

За последние сутки в Украине зафиксирован рекордный показатель инфицирования коронавирусом - 921 человек, 19 человек умерли.