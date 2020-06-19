"Укрзализныця" возобновила курсирование еще 50 электричек

С 23 июня начнется курсирование еще 27 пригородных поездов по региональной филиала "Юго-Западная железная дорога" и с 24 июня - 23 поездов по филиалу "Южная железная дорога".

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

На сегодня по территории Украины курсирует 533 пригородные поезда. С учетом вышеуказанных поездов 24 июня их количество составит 583 поезда.

С расписанием дополнительных электропоездов можно ознакомиться на сайтах региональных филиалов Укрзализныци.

Экономическая правда