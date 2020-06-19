СБУ нашла "схему" на 300 миллионов гривень в Ассоциации международных перевозок
Служба безопасности Украины считает, что Ассоциация международных перевозок осуществляла обязательное страхование перевозчиков через аффилированную с директором компанию по завышенным тарифам.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Оперативники спецслужбы установили, что Ассоциация течение 2017-2020 годов получила от компаний, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми перевозками, более 300 млн гривен платежей и взносов.
По версии следствия, большую часть денег должностные лица выводили в тень из-за бестоварные операции с фирмами с признаками фиктивности.
По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства расценки на услуги ассоциации украинских перевозчиков были искусственно завышены, а государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривен.
Для получения доказательств противоправную схему правоохранители провели в Киеве и Киевской области обыски в офисе Ассоциации, аффилированных страховых компаниях и фиктивных фирмах.
Во время следственных действий были изъяты финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных операций, печати отечественных и иностранных компаний, через которые средства переводили в наличные.
Также обнаружено черновые записи, чистые бланки финансово-хозяйственных документов подставных коммерческих структур, и большую сумму неучтенной наличности.
Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности всех организаторов и участников сделки.
Экономическая правда
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