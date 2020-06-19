"Укрпошта" возобновила международную доставку пассажирскими рейсами

"Укрпошта" начала доставку отправлений прямыми пассажирскими рейсами авиакомпаний. Первыми на этой неделе стали - Lufthansa и KLM.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Авиакомпания Lufthansa доставляет отправления Укрпошты из Украины в Германию, а оттуда они будут направлены в страны Европы, Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, США, Китая, Японии.

Авиакомпания KLM доставляет посылки Укрпошты в Нидерланды, а оттуда - в ЮАР, ОАЭ, Новую Зеландию, Австралию, Колумбию, Перу, Панамы и другие страны.

Сейчас почтовые отправления будут вылетать 5 раз в неделю на рейсах Lufthansa и на 3 раза в неделю на рейсах KLM.

Поскольку еще не заявлено восстановления прямых пассажирских рейсов из Киева в Нью-Йорк, Укрпошта планирует продолжать чартерную программу с МАУ, чтобы обеспечить качественную доставку в США.

Всего в июне авиакомпания доставит в США посылки Укрпочты на 7 прямых рейсов, выполняемых 1-2 раза в неделю.

Экономическая правда