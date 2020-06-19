Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

19 июня котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:55 установились на уровне 26,71 - 26,73 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,71 - 26,73 гривни;

Евро - 29,92 - 29,94 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,62 - 26,83 гривни. Евро покупают по 29,66 гривни, продают по 30,07 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,73 - 26,78 гривни, евро - 29,81 - 29,91 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,69 - 26,78 гривни, евро - 29,80 - 29,92 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 19 июня на уровне 26,76 гривни за доллар.

18 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни за доллар.

18 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни за доллар.

19 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни за доллар.