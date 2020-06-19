Более 82% избирателей считают, что авто должна быть доступным каждой семье – опрос

Более 82% опрошенных полностью или частично согласны, что автомобиль должен быть доступным каждой семье, чтобы все желающие могли воспользоваться его преимуществами.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, в мае 2020 провел КМИС по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

При этом, 54% избирателей выступают за отмену акцизного налога и возрастного коэффициента на импорт подержанных авто в Украине и только 22,7% хотят оставить действующие ставки.

В то же время на вопрос о том, чьи интересы прежде всего должно отстаивать правительство, 50,4% избирателей ответили, что власть должна действовать в интересах украинского потребителя. Только 12,2% отметили, что надо защищать интересы украинского производителя, а 21,7% отметили, что не надо становиться ни на одну сторону.

"Основными преимуществами от снижения цен на автомобили в Украине респонденты назвали следующие: авто позволяет найти работу, которой нет поблизости от дома (например, в селе) (76.2%), авто позволяет меньше времени проводить в общественном транспорте (72.3%); людям в Украине нужно больше путешествовать, ездить в гости, на природу и т.п. (72.2%).

"Большинство сторонников всех парламентских партий поддерживают утверждение, что автомобиль должен быть доступным каждой семье: "Слуга народа" - 85%; ОПЗЖ - 85.7%, "Европейская солидарность" - 77.1%, "Батькивщина" - 79.7%, "Голос" - 67.4%", - говорится в сообщении.

Опрос проводил Киевский международный институт социологии в мае 2020 года. Провели 2000 телефонных интервью с совершеннолетними жителями Украины, кроме Крыма и ОРДЛО. Погрешность выборки не превышает 2.4%.

Экономическая правда