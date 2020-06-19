Операторы начали работу по расширению покрытия 4G, возможны сбои в связи

Операторы Киевстар, Vodafone Украины и lifecell начали совместные действия по обмену радиочастот диапазона 900 МГц для покрытия 4G по всей стране. Работы начались с Закарпатской области, там возможны сбои в связи.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Летом 2020 года операторы осуществят обмен радиочастотами в 8 западных областях Украины. Работы по рефармингу будут продвигаться на восток и до конца 2020 года должны быть полностью завершены.

Сообщается, что для настройки базовых станций с GSM900 на LTE900 мобильные операторы будут отключать оборудования на очень короткое время.

Чтобы минимизировать возможное снижение качества связи, работы будут проводиться в ночное время, при низком нагрузке на сети связи мобильных операторов.

Согласно условиям новых лицензий на использование диапазона 900 МГц, мобильные операторы обязаны в течение двух лет охватить 4G покрытием 90% населения страны, в частности населенные пункты с населением от 2000 человек, сельскую местность, транспортную инфраструктуру, и тому подобное.

Экономическая правда