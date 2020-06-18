"Мы были просто вкладчиками": Суркис прокомментировал связи с Коломойским и bail-in

Бизнесмен Игорь Суркис заявил что никак не связан с Игорем Коломойским и прокомментировал процедуру bail-in.

Об этом он сообщил в интервью спортивному каналу "ТаТоТаке".

Интервью было записано до того, как стало известно решения суда о признании Суркисов связанными лицами с экс-владельцем Приватбанка Коломойским.

"Связали нас с Коломойским, а мы были просто вкладчиками, как все 16 миллионов на тот момент. Решили таким образом что-то себе отобрать.

...Я вообще с Коломойским никаким образом не связан. Абсолютно", - заявил Суркис.

На комментарий журналиста, о том, что он имеет долю акций канала 1+1 Коломойского, Суркис ответил:

"Я владею 8% акций.

Связи с банком у меня вообще никакой нет, а то что я владею 8,33% - меня связали.

Расскажите, что это за bail-in, который они произвели, если у меня есть две дочки, у старшей дочки забрали деньги (которая живет с мужем 10 лет), а у моей младшей - не забрали.

У меня есть официальная жена у которой не забрали деньги, а у Григория Михайловича (Суркиса - ЭП) жена, с которой он 41 год в разводе (он её видел лет 30 тому назад) - забрали деньги", - комментирует бизнесмен.

Операция bail-in по Приватбанку - принудительная конвертация депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабря 2016 года во время национализации банка, а затем в конце концов со всеми "старыми" акциями банка (всего - 100%) были выкуплены государством (в лице Минфина ) за 1 грн.

Напомним:

15 июня Большая палата Верховного Суда частично удовлетворила кассационную жалобу Национального банка, Кабинета министров и Приватбанка и признала действительным договор обмена средств Суркисов в банке на сумму более 1 млрд грн на акции банка (bail-in), которые позже были выкуплены государством за 1 грн.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами Приватбанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.

У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.

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