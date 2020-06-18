Официальный курс: гривня удерживает позиции
Четверг, 18 июня 2020, 19:08
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 19 июня на уровне 26,76 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,05 гривни (на 18 июня - 30,06 гривни).
Напомним:
18 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни за доллар.
18 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни за доллар.
Экономическая правда
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