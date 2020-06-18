Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась

18 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,73 - 26,75 гривни;

Евро - 30,02 - 30,04 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,67 - 26,87 гривни. Евро покупают по 29,73 гривни, продают по 30,17 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,72 - 26,79 гривни, евро - 29,90 - 29,98 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 18 июня на уровне 26,77 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,06 гривни (на 17 июня - 30,23 гривни).

18 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни за доллар.

Экономическая правда