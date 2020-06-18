"Укрзализныцю" покинут сразу два члена правления

Члены правления АО "Укрзализныця" Марчин Целеевский и Ремигуш Пашкевич подали заявления на увольнение с занимаемых должностей.

Об этом сообщил экс-директор "Укрзализныци" по развитию бизнеса Андрей Рязанцев передает Интерфакс-Украина.

"Ремигуш Пашкевич и Марчин Целеевский подали заявления на увольнение с должностей членов правления. Жаль. Не удивлен, поскольку репутационный риск работы в компании перешел любые границы", - написал Рязанцев.

В свою очередь, информированный источник в Кабинете министров сообщил "Интерфакс-Украина", что главной причиной такого решения чиновников стало существенное снижение заработной платы и отказ подписывать допсоглашения в связи с решением Кабмина ограничить размер зарплаты руководителей исполнительных органов и членов набсоветов до 47 тыс. грн на время карантина.

Марчин Целеевский вошел в состав правления "Укрзализныци" в июне 2019 года.

Ремигуш Пашкевич был назначен членом правления компании в июне 2016 года.

Напомним:

29 апреля Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 тысяч гривен в месяц.

Подчеркивается, что размер зарплат и вознаграждений не должен превышать 47 000 гривен в апреле 2020 года и до конца месяца, в котором заканчивается карантин.