Украинский авиарынок просит поддержки у государства и восстановления транзитных перелетов через "соседние государства"

Украинский авиационный рынок обратился в органы власти по поводу финподдержки и восстановления транзитных полетов в воздушном пространстве "соседних государств" для конкуренции на азиатском направлении.

Соответствующее письмо опубликовала пресс-служба "Украэроруха".

"Пандемия коронавируса, которая всколыхнула весь мир, коснулась каждого такого предприятия, приведя к полной или частичной остановке деятельности. Авиационной отрасли будет чуть ли не труднее всех возвращаться к полноценной работе после всех потерь, понесенных в результате карантина", - говорится в обращении.

Сообщается, что у предприятий возникла серьезная нехватка ресурсов для выполнения финансовых обязательств по выплате заработной платы, обслуживанию кредитов, обеспечению операционной деятельности.

Также отмечается, что важными направлениями является восстановление транзитных полетов украинских авиакомпаний в воздушном пространстве соседних государств, а также восстановление и дальнейшее развитие транзитного потенциала воздушного пространства Украины.

"Это обеспечит конкурентоспособность украинских авиакомпаний на рентабельном азиатском направлении, значительно оптимизирует расходы авиакомпаний в посткризисный период, а также позволит национальному провайдера аэронавигационных услуг усовершенствовать собственную инфраструктуру и снизить затраты авиакомпаниям на свои услуги", - говорится в письме.

Также отмечается, что отдельного внимания требует обеспечения бесперебойной работы провайдера аэронавигационного обслуживания, который, в отличие от авиакомпании, не может приостановить свою деятельность, ведь является частью пан-европейской инфраструктуры.

Экономическая правда