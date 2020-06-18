В Twitter появилась новая функция: голосовые сообщения

Соцсеть Twitter объявила о запуске новой функции - возможность записывать сообщения голосом и постить их в ленту.

Об этом сообщается в блоге компании.

"Twitter - это место, где вы хотите поговорить о том, что происходит. Но иногда 280 символов недостаточно, и некоторые нюансы теряются при переводе. Поэтому мы в тестовом режиме запускаем новую функцию, которая добавит в Twitter больше человечности - ваш голос", - говорится в сообщении.

Отмечается, что голосовые твиты будут ограничиваться 140 секунд аудио.

"Но если продолжать запись, сообщение будет публиковаться как тред. В тред можно публиковать до 25 сообщений.

Чтобы записать и запостить голосовое сообщение, нужно начать новый твит, а затем нажать на специальную иконку. Запись публикуется как видео с изображением аватарки пользователя", - пояснили в Twitter.

Сообщается, что создание голосовых твитов уже доступно отдельным пользователям iOS, но в ближайшие недели эта функция доступна для всех в iOS.

Экономическая правда