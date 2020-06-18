Стокгольмский суд поддержал "Укргаздобычу" в споре с "Карпатыгаз" и "Misen Enterprises"

Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма вынес второе частичное решение (partial award) об увеличении доли АО "Укргаздобыча" (УГВ) в имуществе совместной деятельности (СД).

Соответствующее решение арбитры вынесли 17 июня 2020 сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Указанным решением арбитражный суд существенно увеличил долю Укргаздобыча в совместной деятельности, уменьшив при этом, на долю компании Misen Enterprises AB более чем в два раза.

"Арбитражный суд постановил, что все имущество совместной деятельности должно быть передано в собственность Укргаздобыча, которое в свою очередь должна выплатить сумму компенсации Карпатыгаз и Misen Enterprises AB в соответствии с перераспределенных долей в совместной деятельности", - рассказала генеральный директор АО "Укргаздобыча" Елена Кобец.

Если стороны не смогут согласовать оценку самостоятельно в течение установленного срока, ее определит суд.

В первом частичном решении арбитраж установил, что договор СД было возбуждено со стороны Misen Enterprises AB, не полностью внесла свою долю в СД, и "Карпатыгаз", не поставило предусмотренные договором измерительные станции.

Дополнено.

"Карпатыгаз" положительно оценивает решение Арбитражного суда и заявляет, что за период с февраля 2011 по июль 2018 в рамках договора о совместной деятельности было инвестировано и реинвестировано в инфраструктуру нефтегазового комплекса Украины 3,54 млрд грн.

Напоминаем:

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" осенью 2015 года заявляло, что "Карпатыгаз" и его акционер Misen отказываются выполнять обязательства в рамках СД. Позже, 15 июля 2016 года УГВ обратилось в Стокгольмский арбитраж с иском о расторжении договора СД с "Карпатыгазом" и Misen, а также о взыскании убытков. Летом 2018 года Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма принял частичное решение (partial award) в деле.

Суд установил, что договор СД был нарушен со стороны Misen (не полностью внесена доля в СД - только $3,9 млн из $12,5 млн) и со стороны "Карпатыгаза", который не поставил предусмотренные договором измерительные станции.

Расторжение Стокгольмским арбитражем договора СД вернуло УГВ возможность полноценно пользоваться наибольшим количеством собственных скважин из всех договоров о совместной деятельности.

Экономическая правда