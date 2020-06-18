Бизнес ожидает поправок в налоговый закон "1210" в ближайшее время: что изменится

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) ожидает регистрации в парламенте законопроекта с поправками в закон 466-IV об изменениях в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов (№1210) в ближайшее время.

Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации Анна Деревянко в комментарии для Интерфакс-Украина.

"ЕБА благодарит за конструктивное сотрудничество и ожидает, что в ближайшее время новый законопроект с изменениями в Налоговый кодекс будет зарегистрирован в Верховной Раде и будет содержать предложения, согласованные с бизнесами и представителями органов государственной власти во время встреч рабочей группы", - сказала Деревянко.

По ее словам, на этой неделе в Офисе президента состоялась уже четвертая встреча рабгрупы по доработке изменений в Налоговый кодекс с учетом закона 466, в которой приняли в том числе участие представители ЕБА.

"Во время встречи было озвучено, что некоторые предложения бизнеса учтены", - указала Деревянко.

Помимо отсрочки применения правил налогообложения доходов от контролируемых иностранных компаний (КИК), отсрочки норм по выполнению нерезидентами функций налоговых агентов по операциям с некоторыми инвестиционными активами законопроект будет также предлагать переходный период для применения ряда других правил.

"Например, учитывая, что изменение метода расчета налога на прибыль для иностранных представительств требует существенных изменений налогового учета предприятия, включая изменения в ПО, внутренних процедурах, реорганизации работы бухгалтерской службы, бизнес предложил отсрочить вступление этой нормы до 2021 года", - указала Деревянко.

Как ожидается в новом законопроекте будет уточнено, что налоговая корректировка по штрафам и пени за нарушение законодательства не применяется, пока указанный штраф не уплачен налогоплательщиком.

"На последней встрече был, помимо остального, согласован вопрос регистрации (перенесение в СЭАРТ) остатков новых подакцизных товаров для субъектов, которые используют их для собственного потребления в технологических процессах. Некоторые позиции от сообщества были учтены частично, в частности, применение "деловой цели", правил трансфертного ценообразования, условных дивидендов", - отметила исполнительный директор ЕБА.

В то же время ряд предложений от бизнес-сообщества о поддержке бизнеса во время экономического кризиса из-за коронавируса остались без рассмотрения, в частности - о снижении нагрузки на фонд оплаты труда.

"Мы также надеемся, что на следующей сессии Верховной Рады у депутатов хватит времени и политической воли у руководства страны на подготовку изменений в Налоговый кодекс по всем вопросам, которые остались без рассмотрения - НДФЛ, ЕСВ, рента, акциз, уточнение ряда дискреционных норм", - добавила Деревянко.

Читайте детальнее: Даниил Гетманцев про скандальный налоговый закон "1210": это не эскимо, чтобы всем нравиться

Новые налоговые правила: что "Зе! Рада" проголосовала и почему бизнес считает это "террором"

Напомним:

1 мая, после пяти месяцев выжидания, Зеленский подписал налоговый закон "1210", которым ввел имплементацию этих правил. Саакашвили подчеркивал, что президент подписал закон ради продолжения сотрудничества с МВФ.

Также президент указал на необходимость подготовить законопроект с поправками в этот закон, что стало темой недавней встречи заинтересованных сторон, в том числе бизнес-ассоциаций, в Офисе президента.

Замглавы ОП Юлия Ковалив в конце мая анонсировала внесение через две недели в парламент законопроекта, наработанного в ходе консультаций со стейкхолдерами.