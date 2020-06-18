Конкурс на главу Ощадбанка: Наумов победил с перевесом в два голоса — СМИ

В голосовании членов набсовета за победителя конкурса на должность главы правления Ощадбанка Сергей Наумов победил с перевесом в 2 голоса.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на источник в Минфине.

Отмечается, что голосование проходило в два этапа. Сначала 8 членов совета выбирали между тремя кандидатами и каждый из них отдал по два голоса.

"За Антона Тютюна проголосовало 8 членов, за Сергея Наумова - 5, за Геннадия Хелемского - 3. Таким образом Хелемский выбыл из конкурса.

Во втором туре каждый член совета отдал только по одному голосу. За Наумова проголосовало 5 членов, за Тютюна - 3", - пишет издание.

"В 18:00 уже был известен победитель и поэтому начались различные инсинуации от тех, кому не понравился результат", - сказал банкир, знакомый с членами совета.

При этом, сами члены совета от комментариев FinClub отказываются.

Напомним:

Большинством голосов победу в конкурсе на главу правления Ощадбанка одержал действующий глава Пиреус Банка Сергей Наумов.

Отмечается, что перед голосованием 5 независимых членов набсовета получили анонимные письма с предложением проголосовать за заместителя главы Укргазбанка Геннадия Хелемского за вознаграждение, о чем они сообщили службе безопасности банка.

Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский назвал это провокацией и требует отменить результаты второго конкурса.

Результаты первого конкурса были отменены по "непредсказуемым внешним обстоятельствам", так как в них побеждал действующий глава Ощадбанка Андрей Пышный.

"Из поста Дубинского очевидно, что Коломойский очень ожидал получить контроль над Ощадбанком, но не получается", - заявил изданию банкир, близкий к Офису президента.

24 июня набсовет Ощадбанка должен рассмотреть отставку главы Андрея Пышного и назначении Сергея Наумова, которого потом должен утвердить НБУ.

Наумов ранее был главой УкрСиббанка, а также главой Правэкс-Банка.