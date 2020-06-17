Нацбанк укрепил курс гривни к евро
Среда, 17 июня 2020, 19:49
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 18 июня на уровне 26,77 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,06 гривни (на 17 июня - 30,23 гривни).
Напомним:
17 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни за доллар.
17 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82 гривни за доллар.
Экономическая правда
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