Microsoft запустил новую функцию в Excel для управления личными финансами

Компания Microsoft представила новую функцию в Excel - Money, которая позволяет пользователям контролировать личный бюджет для достижения финансовых целей.

Об этом сообщается в блоге компании.

"Поскольку управление финансами становится важной задачей для многих из нас, мы хотим помочь сделать управление своим личным бюджетом в Excel более легким", - объясняют в компании.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно предоставить сервису доступ к своим банковским счетам и картам.

Данные о транзакциях и движениях будут автоматически импортированы в электронную таблицу Excel в течение следующего дня после их публикации на счетах.

При этом, Microsoft использует агрегатор Plaid для безопасной синхронизации финансовой информации пользователя.

Все расходы отражаются в Excel - они разделены по категориям: продукты питания, аренда, товары для дома и т.д.

Отмечается, что сервис Money будет каждый месяц генерировать отчет в форме графиков и диаграмм - они помогут пользователям сравнивать свои расходы по месяцам и отслеживать изменения. При этом, сервис будет предупреждать, если вы потратили гораздо больше, чем раньше.

Сейчас Money доступен только для подписчиков личных и семейных аккаунтов Microsoft 365 в США, но в планах компании - выход на другие мировые рынки.

Экономическая правда