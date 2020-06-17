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"Укртатнафта" произвела новое авиатопливо JET А-1

Среда, 17 июня 2020, 17:51
 

"Укртатнафта" произвела и направила потребителям новую продукцию - авиационное топливо JET А-1.

Об этом говорится в пресс-релизе компании

Отмечается, что этот продукт имеет схожие показатели качества с топливом РТ, однако существуют некоторые различия в дополнительных требованиях по смазочной способности, электропроводности и взаимодействии с водой.

Сообщается, что компания наладила технологию получения нового горючего с компанией Innospec, которая является единственным в мире производителем присадки STADIS для Jet А-1.

Новый вид авиатоплива, отвечает современным стандартам, что было подтверждено выводами экспертов из лаборатории Мажейкяйского НПЗ (группа ORLEN).

Теперь "Укртатнафта" имеет возможность выпускать оба вида авиационного топлива.

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Экономическая правда
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