"Укртатнафта" произвела новое авиатопливо JET А-1
"Укртатнафта" произвела и направила потребителям новую продукцию - авиационное топливо JET А-1.
Об этом говорится в пресс-релизе компании
Отмечается, что этот продукт имеет схожие показатели качества с топливом РТ, однако существуют некоторые различия в дополнительных требованиях по смазочной способности, электропроводности и взаимодействии с водой.
Сообщается, что компания наладила технологию получения нового горючего с компанией Innospec, которая является единственным в мире производителем присадки STADIS для Jet А-1.
Новый вид авиатоплива, отвечает современным стандартам, что было подтверждено выводами экспертов из лаборатории Мажейкяйского НПЗ (группа ORLEN).
Теперь "Укртатнафта" имеет возможность выпускать оба вида авиационного топлива.
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