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Кабмин принял решение о доплатах таможенникам во время карантина

Среда, 17 июня 2020, 17:23
 

Работники Государственной таможенной службы будут получать доплаты до 50% заработной платы на период карантина и в течение 30 дней со дня его отмены.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду передает пресс-служба ГТС.

Сообщается, что доплаты будут получать работники на таможенных постах, которые непосредственно осуществляют таможенное оформление, таможенный контроль и контактируют с гражданами Украины и иностранцами.

При этом должностным лицам Гостаможслужбы, соответствующие доплаты к заработной плате не установлены.

Напоминаем, 29 апреля 2020 Кабмин принял постановление № 375 об установлении доплаты военнослужащим и работникам полиции, обеспечивающих жизнедеятельность населения на время карантина из-за пандемии CОVID-19.

Экономическая правда

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таможня Кабмин

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