Кабмин принял решение о доплатах таможенникам во время карантина
Работники Государственной таможенной службы будут получать доплаты до 50% заработной платы на период карантина и в течение 30 дней со дня его отмены.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду передает пресс-служба ГТС.
Сообщается, что доплаты будут получать работники на таможенных постах, которые непосредственно осуществляют таможенное оформление, таможенный контроль и контактируют с гражданами Украины и иностранцами.
При этом должностным лицам Гостаможслужбы, соответствующие доплаты к заработной плате не установлены.
Напоминаем, 29 апреля 2020 Кабмин принял постановление № 375 об установлении доплаты военнослужащим и работникам полиции, обеспечивающих жизнедеятельность населения на время карантина из-за пандемии CОVID-19.
Экономическая правда
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