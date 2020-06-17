Кабмин принял решение о доплатах таможенникам во время карантина

Работники Государственной таможенной службы будут получать доплаты до 50% заработной платы на период карантина и в течение 30 дней со дня его отмены.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду передает пресс-служба ГТС.

Сообщается, что доплаты будут получать работники на таможенных постах, которые непосредственно осуществляют таможенное оформление, таможенный контроль и контактируют с гражданами Украины и иностранцами.

При этом должностным лицам Гостаможслужбы, соответствующие доплаты к заработной плате не установлены.

Напоминаем, 29 апреля 2020 Кабмин принял постановление № 375 об установлении доплаты военнослужащим и работникам полиции, обеспечивающих жизнедеятельность населения на время карантина из-за пандемии CОVID-19.

Экономическая правда