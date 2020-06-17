Гривня на межбанке немного окрепла к евро и доллару
17 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,78 - 26,80 гривни;
Евро - 30,07 - 30,09 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,66 - 26,88 гривни. Евро покупают по 29,79 гривни, продают по 30,24 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,74 - 26,81 гривни, евро - 29,40 - 30,04 гривни.
Напомним:
17 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82 гривни за доллар.
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 17 июня на уровне 26,74 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,23 гривни (на 16 июня - 30,21 гривни).
Экономическая правда
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