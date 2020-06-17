Гривня на межбанке немного окрепла к евро и доллару

17 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,78 - 26,80 гривни;

Евро - 30,07 - 30,09 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,66 - 26,88 гривни. Евро покупают по 29,79 гривни, продают по 30,24 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,74 - 26,81 гривни, евро - 29,40 - 30,04 гривни.

Напомним:

17 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82 гривни за доллар.

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 17 июня на уровне 26,74 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,23 гривни (на 16 июня - 30,21 гривни).

Экономическая правда