Hilton сократит 22% штата по всему миру

Международная сеть отелей Hilton собирается сократить 2,1 тысячи корпоративных сотрудников.

Об этом сообщается на сайте компании.

Свое решение она объяснила необходимостью сокращать расходы, так как гостиничная индустрия сильно пострадала от последствий пандемии коронавируса.

Сотрудники, попавшие под сокращение, получат выходное пособие и помощь в дальнейшем трудоустройстве. Они также в ускоренном порядке могут быть снова приняты на работу в Hilton после возобновления туризма.

Для оставшихся сотрудников руководство Hilton продлевает объявленные ранее отпуска, сокращенные часы работы и сокращения заработной платы еще на три месяца.

Генеральный директор гостиничной сети Кристофер Нассетта отметил, что за 101-летнюю историю Hilton отрасль не сталкивалась с подобным кризисом, который привел к тому, что путешествия практически прекратились.

В конце 2019 г. общее число сотрудников гостиничной сети составило 173 тысяч человек. Сейчас персонал Hilton насчитывает 9,6 тыс человек по всему миру.

Ранее Marriott и Hyatt Hotels также сообщали об увольнении тысяч своих сотрудников по всему миру в связи с сокращением количества заказов.

Экономическая правда