Выручка владельца TikTok выросла на 130% - СМИ
Выручка компании ByteDance, оператора видеоприложения TikTok, в январе-марте составила около 40 миллиардов юаней (5,64 миллиарда долларов).
Об этом сообщили Reuters два человека, знакомых с ситуацией.
Такой показатель предполагает рост более чем на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал один из источников, говоривший на условиях анонимности, поскольку этот вопрос не является публичным.
По словам другого источника, ByteDance установила целевой показатель выручки в 2020 году в размере около 200 миллиардов юаней.
Первый источник сообщил, что ByteDance поставила перед собой цель достичь выручки, составляющей половину показателя конкурирующей компании Tencent Holdings Ltd. Ведущая китайская компания в сфере социальных сетей и компьютерных игр Tencent сообщила о выручке почти в 377 миллиардов юаней в 2019 году.
ByteDance отказалась от комментариев.
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