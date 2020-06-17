Выручка владельца TikTok выросла на 130% - СМИ

Выручка компании ByteDance, оператора видеоприложения TikTok, в январе-марте составила около 40 миллиардов юаней (5,64 миллиарда долларов).

Об этом сообщили Reuters два человека, знакомых с ситуацией.

Такой показатель предполагает рост более чем на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал один из источников, говоривший на условиях анонимности, поскольку этот вопрос не является публичным.

По словам другого источника, ByteDance установила целевой показатель выручки в 2020 году в размере около 200 миллиардов юаней.

Первый источник сообщил, что ByteDance поставила перед собой цель достичь выручки, составляющей половину показателя конкурирующей компании Tencent Holdings Ltd. Ведущая китайская компания в сфере социальных сетей и компьютерных игр Tencent сообщила о выручке почти в 377 миллиардов юаней в 2019 году.

ByteDance отказалась от комментариев.

Число пользователей приложений ByteDance резко выросло в разгар пандемии коронавируса.