Маск готов строить плавучие космопорты для международных и межпланетных перелетов

SpaceX Илона Маск набирает персонал для постройки плавучих космопортов для путешествий вокруг Земли и полетов на Луну и Марс на корабле Starship.

Об этом Маск сообщил в Twitter.

Основатель SpaceX сообщает, первые тестовые рейсы "с Земли на Землю" могут быть проведены через 2-3 года, далее запустяться коммерческие перевозки.

Маск подчеркивает, что плавучие космопорты должны будут находиться в удаленности от густонаселенных районов, в нескольких милях от берега, пассажиры смогут попасть до таких космодромов на лодке.

Ранее SpaceX показывала, как будут выглядеть полеты на Starship вокруг Земли.

Экономическая правда