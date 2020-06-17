Маск готов строить плавучие космопорты для международных и межпланетных перелетов
Среда, 17 июня 2020, 10:55
SpaceX Илона Маск набирает персонал для постройки плавучих космопортов для путешествий вокруг Земли и полетов на Луну и Марс на корабле Starship.
Об этом Маск сообщил в Twitter.
Основатель SpaceX сообщает, первые тестовые рейсы "с Земли на Землю" могут быть проведены через 2-3 года, далее запустяться коммерческие перевозки.
Маск подчеркивает, что плавучие космопорты должны будут находиться в удаленности от густонаселенных районов, в нескольких милях от берега, пассажиры смогут попасть до таких космодромов на лодке.
Ранее SpaceX показывала, как будут выглядеть полеты на Starship вокруг Земли.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua