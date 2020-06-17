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Курс валют на 17 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки

Среда, 17 июня 2020, 11:00
 


17 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,73 - 26,75 гривни;

Евро - 30,18 - 30,20 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,66 - 26,87 гривни. Евро покупают по 29,78 гривни, продают по 30,26 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,72 - 26,80 гривни, евро - 29,96 - 30,33 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 17 июня на уровне 26,74 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,23 гривни (на 16 июня - 30,21 гривни).

Экономическая правда

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