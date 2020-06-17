"Нова пошта" начала использовать грузовые роботележки

"Новая почта" начала использовать роботележки для перевозки грузов из зоны выгрузки в зону загрузки.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Накануне роботележки тестировали на грузовом отделении Львовского инновационного терминала (ЛЭО), где обычно сортируются отправления весом от 30 кг.Они развивают скорость до 0,8 м/с, и могут перевозить груз до 300 кг на себе и до 1000 кг тянуть за собой.

Для начала работы роботележку нагружают, а дальше на панели управления сотрудник указывает траекторию движения, вводя комбинацию из цифр.Для отображения различных этапов движения робот имеет специальный цветной датчик: зеленый - тележка на старте и готова к загрузке, красный - движется, желтый - происходит разгрузка.

Экономическая правда