УЗ назначила нового главу "Юго-Западной железной дороги"

"Укрзализныця" назначила Артема Мироновича исполнительным директором филиала "Юго-Западной железной дороги".

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"В эти нелегкие времена перед новым руководителем филиала стоит задача стабилизировать финансовое состояние вверенного ему подразделения, привлечь дополнительные объемы грузовых перевозок и продолжить реализацию и развитие ключевых инфраструктурных проектов. Артем уже имеет опыт работы на руководящей должности этой регионального филиала. Надеюсь, что он справится со всеми поставленными задачами", - отметил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Миронович работал в железнодорожной отрасли с 2015 по 2019 год. В частности, в 2015-2017 годах - заместителем директора регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", а с 2018 по 2019 год - заместителем директора филиала "Пассажирская компания".

До железнодорожной отрасли Миронович работал председателем правления Корпорации "Укрстройматериалы", директором филиала "Amberger Kaolinwerke" (Германия) и генеральным директором Корпорации "Интелгрупп".

Окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (магистерская программа по экономике "EERC", позже - KSE) и Крымский институт бизнеса.

Экономическая правда