НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 17 июня на уровне 26,74 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,23 гривни (на 16 июня - 30,21 гривни).

Напомним:

16 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82 гривни за доллар.

16 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,81 гривни за доллар.

Экономическая правда