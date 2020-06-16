НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару
Вторник, 16 июня 2020, 19:10
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 17 июня на уровне 26,74 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,23 гривни (на 16 июня - 30,21 гривни).
Напомним:
16 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82 гривни за доллар.
16 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,81 гривни за доллар.
Экономическая правда
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