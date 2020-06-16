Все разделы
Укр / Рус

НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару

Вторник, 16 июня 2020, 19:10
 

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 17 июня на уровне 26,74 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,23 гривни (на 16 июня - 30,21 гривни).

Напомним:

16 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82 гривни за доллар.

16 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,81 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс

powered by lun.ua
Материалы по теме
Закрытие межбанка: гривня немного ослабла 16 июня 2020, 17:12
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники 16 июня 2020, 14:02
НБУ ослабил официальный курс гривни к доллару 15 июня 2020, 19:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!