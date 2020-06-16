Зеленский поручил СБУ и МВД бороться с нарушением габаритно-весовых норм на дорогах

Президент Владимир Зеленский поручил СБУ и МВД начать кампанию по противодействию нарушению габаритно-весовых норм на дорогах.

Об этом он заявил на селекторном совещании, передает пресс-служба Офиса президента.

"В селекторном совещании также приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий, глава СБУ Иван Баканов и руководитель Укравтодора Александр Кубраков.

По словам Зеленского, статистика свидетельствует: последние несколько лет почти каждая вторая фура, которая ездит по украинским автодорогам, перегружена", - говорится в сообщении.

"Я не думал, что кроме программы под названием "Большая стройка" в нашей стране, которую очень сложно было поднять на ноги, будет отдельная большая проблема - как защитить часть этой программы, а именно - дороги в стране", - сказал президент.

Он подчеркнул, что проблема с перегруженными фурами фиксируется даже на новых дорогах, которые начали строить в рамках программы "Большая стройка".

В то же время премьер Денис Шмыгаль заявил, что в этом году инспекторы Укртрансбезопасности работают круглосуточно. С 12 мая они составили почти 900 актов о превышении габаритно-весовых параметров, а сумма штрафов за этот период составляет более 190 тыс евро.

"Кабмин передал в комитет Верховной Рады законопроект об изменениях в некоторые законодательные акты относительно осуществления Укртрансбезопасностью габаритно-весового контроля. Он предусматривает предоставление возможности органам местной власти устанавливать автоматические комплексы габаритного контроля. Часть штрафов будет предлагаться направлять в местные бюджеты для восстановления дорог", - добавил Шмыгаль.

Глава МВД Арсен Аваков отметил, что из-за законодательных ограничений работники Укртрансбезопасности не могут самостоятельно контролировать соблюдение габаритно-весовых ограничений и эффективно действуют только в сотрудничестве с полицией.

Он предложил передать патрульной полиции контроль соблюдения безопасности на дорогах, в том числе - габаритно-весового контроля.

Глава СБУ Иван Баканов поддержал инициативу президента и заявил о готовности присоединиться к такой работе.

Экономическая правда