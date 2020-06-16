ВР отправила на доработку законопроект о квотах на биоэтанол

Верховная Рада не поддержала в первом чтении и отправила на доработку в комитет законопроект №3356, предусматривающий введение квот на добавление биокомпонентов в автомобильные бензины.

Документ поддержали 196 нардепов при 226 необходимых, за отправку проека закона на доработку в комитет проголосовали 246 депутатов, передает enkorr.

После доработки законопроект может быть повторно вынесен на рассмотрение в сессионный зал.

"Проект закона предусматривает введение с 1 июля 2021 года обязательной квоты на добавление биокомпонентов в автомобильные бензины на уровне не менее 5% (объемных). С 1 июля 2022 эта квота должна повыситься до 6%, с 1 июня 2023 - не менее 7%.

Это требование не распространяется на бензины с октановым числом 98 и выше, а также на бензины, покупаемых Государственным агентством резерва и Министерством обороны", - говорится в сообщении.

При этом, согласно дкументу, несоблюдение квот грозит операторам розничной торговли штрафами в размере 21 020 грн за каждые 1000 л, полученных для реализации партии бензинов. Такой же штраф грозит для производителей и импортеров бензинов за каждые 1000 л, отпущенных для реализации топлива.

"Главным контролирующим органом и тем, кто будет следить за содержанием биокомпонентов в моторном топливе, выступит Государственная экологическая инспекция", - добавляет enkorr.