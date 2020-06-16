Рада одобрила законопроект о защите трудовых мигрантов: что изменят

Верховная Рада на заседании 16 июня принял за основу проект закона "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу".

Документ поддержали 248 нардепов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что украинский трудовой мигрант больше не будет платить деньги компании - посреднику за вакансию. А на компании-нарушители будет накладываться штраф (2-5 тысяч необлагаемых минимумов).

"Мошенничество существенно уменьшится, ведь большинство нечестных бизнесменов зарабатывают на том, что берут заранее деньги за вакансию из соискателей, а потом или просто исчезают с деньгами или отправляют людей непонятно куда.

Постепенная легализация рынка международного трудоустройства приведет к созданию нормальной конкурентной среды и прозрачной работе бизнеса, что принесет государству деньги в виде налогов и обезопасит украинцев от уплаты денег мошенникам или недобросовестным бизнесменам", - добавили авторы законопроекта.

Экономическая правда