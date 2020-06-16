Ярославский и "Электротяжмаш" будут производить трамваи в Харькове

Бизнесмен и владелец группы DCH Александр Ярославский совместно с "Электротяжмаш" будет производить низкопольные трамваи в Харькове. Выпуск первых трамваев запланирован не позднее, чем через 2 года.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Геннадий Кернес, комментируя результаты встречи мэрии с Ярославским.

"Мы приняли знаковое для развития Харькова решение - совместно с "Экополис ХТЗ" (проект будущего технопарка Ярославского на базе завода ХТЗ - ЭП) будем производить современные трамваи.

..Заодно, поможем и "Электротяжмашу": будем заказывать для харьковских трамваев двигатели у этого завода", - пишет Кернес

Мэр сообщает, что работа начнется с создания технической документации и подготовки производства и его мощностей. Выпуск первых харьковских трамваев запланирован не позднее, чем через 2 года.

"Это будут современные, низкопольные, тихоходные вагоны, комфортные не только для их пассажиров, но и для городской транспортной инфраструктуры в целом.

Совместными усилиями города и DCH/"Экополиса ХТЗ" мы полностью обновим не только парк трамваев Харькова, но и весь подвижной состав трамвайного транспорта в Украине (по подсчетам специалистов рынок трамвайных перевозок страны требует как можно скорейшей замены почти 1000 вагонов)", - резюмирует Кернес.

Напомним:

Городской мэр Харькова Геннадий Кернес и Ярославский 7 лет не разговаривали друг с другом, однако в начале декабря неожиданно помирились на праздновании 60-летнего юбилея бизнесмена и даже новый год встречали вместе.

Экономическая правда



