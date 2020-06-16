ВР приняла за основу проект закона об облачных услугах: что он предусматривает

Верховная Рада приняла за основу законпроект №2655 об облачных услугах, который, в частности, предусматривает, урегулирование правовых отношений по обработке и защите данных при использовании технологии облачных вычислений и предоставлении облачных услуг.

Документ поддержали 280 нардепов.

Законопроект зарегистрировали еще в декабре 2019 года, 16 июня 2020 года профильный комитет повторно подал его на рассмотрение Рады.

Документом, в частности, предлагают на законодательном уровне определить понятия "облачных вычислений", "облачных услуг", "поставщика облачных услуг", "пользователя облачных услуг", "облачных ресурсов", "центра обработки данных (ЦОД)".

А также - ввести в терминологии законодательства определение и перечень облачных услуг, способы их предоставления и установить требования к поставщику облачных услуг для публичных заказчиков.

Также предлагают определить особенности предоставления и потребления облачных услуг органами государственной власти, органами власти АР Крым и органами местного самоуправления.

Авторы законпроекту заявляют, что в случае принятия закона ожидается экономия средств госбюджета.

"В 2018 г. государственный сектор потратил 15,8 млрд грн. Прирост расходов по отношению к 2017 г. составил 61% (объем закупок в 2017 г. был 9,8 млрд грн). Рост объемов государственных IТ закупок за 3 квартала 2019 года составил + 22% к аналогичному периоду 2018 года и достиг почти 10 млрд грн.

При отсутствии кардинальных изменений по структуре и динамики закупок, совокупные расходы государственного сектора на IТ закупки в период 2020-2024 гг. достигнут 100 млрд грн", - говорится в пояснительной записке.

"В случае хотя бы частичной реализации стратегии Cloud First (примерно 50% потребностей в IТ сфере будет удовлетворяться за счет облачных услуг, а не капитальных инвестиций), совокупная экономия может достичь 40 млрд грн за период 2020-2024 гг.", - уверяют авторы документа.

Экономическая правда