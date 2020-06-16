Рада приняла в первом чтении законопроект об акционерных обществах

Верховная Рада на заседании 16 июня приняла за основу законопроект №2493 об акционерных обществах - документ, в частности, предусматривает разрешение компаниям выбирать модель корпоративного управления.

Документ в первом чтении поддержали 270 нардепов.

Законопроект вместе с нынешней двухуровневой системой корпоративного управления вводит одноуровневую.

По словам главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева, законопроект предусматривает, что общее собрание акционерного общества можно будет проводить в электронной форме.

Кроме этого, как сообщил Гетманцев, вводится должность советника по корпоративным вопросам для помощи акционерам.

"Урегулируется правовой статус корпоративного секретаря, которого на сегодняшний день может просто назначать наблюдательный совет общества, но его статус не урегулирован", - добавил нардеп.

По словам одного из авторов документа Роксоланы Пидласы, одной из основных новелл законопроекта является усиление защиты миноритарных акционеров.

В пояснительной записке также говорится, что законопроект приводит нормы о представительстве акционеров в соответствии с законодательством ЕС.

Экономическая правда