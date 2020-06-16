ВР запретила штрафовать за просрочку займов во время карантина

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3297, которое предусматривает запрет вводить штрафные санкции за просрочку банковских и небанковских займов во время карантина.

Документ поддержали 344 депутата.

Законом вносятся дополнения в Хозяйственный кодекс.

В частности, в случае просрочки заемщиком в период действия карантина и/или в 30-дневный период после дня его завершения исполнения денежного обязательства по договору, он освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя неустойку, штраф, пеню за такую ​​просрочку.

Напомним:

13 мая Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3297 относительно недопущения начисления санкций по кредитам на время карантина.

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Экономическая правда