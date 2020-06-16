Курс валют на 16 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
16 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,81 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,73 - 26,75 гривни;
Евро - 30,29 - 30,31 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,63 - 26,85 гривни. Евро покупают по 29,77 гривни, продают по 30,41 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,71 - 26,78 гривни, евро - 29,94 - 30,33 гривни.
Напомним:
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 16 июня на уровне 26,84 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,20 гривни (на 15 июня - 30,21 гривни).
15 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,81 гривни за доллар.
15 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,78 гривни за доллар.
Экономическая правда
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