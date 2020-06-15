"Батьківщина" и "За майбутнє" обжалуют в суде членство иностранцев в набсоветах госкомпаний

15 июня в Конституционный Суд поступило представление 48 народных депутатов (нардепы "Батькивщина" и "За майбутнє"), которые оспаривают право иностранцев быть членами наблюдательных советов государственных компаний.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

В частности, среди подписантов: Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Сергей Тарута, Ярослав Дубневич, Антон Поляков, Анна Скороход, Антон Яценко.

В представлении депутаты отмечают, что Кабмин часто назначает независимыми членами наблюдательных советов стратегических госкомпаний иностранцев, что по мнению нардепов приводит к "потере суверенитета в управлении", "невозможности реализации собственной национальной стратегии развития", а также ставит под угрозу информационную и экономическую безопасность страны.

В частности, в документе упоминаются госкомпании: "Нафтогаз", "Укрзализныця", "Укрпочта", аэропорт "Борисполь", "Магистральные газопроводы Украины" и тд.

Также нардепы считают, что право иностранцев быть в наблюдательных советах нарушает конституционные гарантии участия в управлении государственными делами исключительно граждан Украины как единственного источника власти.

"Включение в состав набсоветов госкорпораций и монополий ... граждан иностранных государств безусловно является угрозой национальной безопасности Украины.

Указанное обусловлено тем, что иностранец, сохраняет правовую связь со своим государством, подчиняется ее законам и пользуется ее защитой, что, в свою очередь, препятствует привлечению такого лица к ответственности за ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины ", - говорится в документе.

По мнению авторов ходатайства, указанные положения не соответствуют ряду статей Основного Закона Украины.

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Экономическая правда