НБУ ослабил официальный курс гривни к доллару

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 16 июня на уровне 26,84 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,20 гривни (на 15 июня - 30,21 гривни).

Напомним:

15 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,81 гривни за доллар.

15 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,78 гривни за доллар.

Экономическая правда