Набсовет "Магистральных газопроводов Украины" избрал нового председателя

Набсовет АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) избрал своим председателем Фабриса Нуайлана (Fabrice Noilhan), ранее занимавшего должность старшего исполнительного вице-президента по газу французской энергетической компании Еlectricitе de France (EDF).



Соответствующее решение набсовет принял 12 июня, сообщает Интерфакс-Украина.



Как сообщалось, Ф.Нуайлан, ранее также работавший в Министерстве энергетики Франции, вошел в утвержденный в конце февраля 2018 года набсовет МГУ вместе с Яном Чадамом (Jan Chadam) - бывшим главой правления польского оператора ГТС Gaz-System, Вольтером Больтцем (Walter Boltz), работавшим в австрийском регуляторном органе E-Control, Кариной Лучинкиной (Karina Luchinkina), работавшей в PwС.



Министерство финансов Украины как единый акционер МГУ 29 мая 2020 года приостановило полномочия главы набсовета компании Вольтера Больтца (Walter Boltz) в связи с ненадлежащей организацией работы совета. В свою очередь двое независимых членов набсовета Ян Чадам и Катерина Лучинкина сочли указанное решение безосновательным и заявили о своей возможной отставке в случае, если Больтц не будет восстановлен в должности.



В настоящее время представителями государства в наблюдательном совете МГУ являются Адомас Аудицкас, бывший глава целевой команды реформы управления госсобственностью МЭРТ Украины при министре Айварасе Абромавичусе, а также экс-министр финансов Виктор Пинзеник.



МГУ принадлежит 100% "ОГТСУ", сформированном в результате анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Украинский регулятор НКРЭКУ 24 декабря 2019 года сертифицировал "ОГТСУ" и выдал ему лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа.