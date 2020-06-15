ЕС запустил сайт для отслеживания открытия границ и восстановления туризма

Европейская комиссия запустила веб-платформу Re-open EU для поддержки безопасного восстановления путешествий и туризма по Европе.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе ЕК.

Сайт будет предоставлять информацию в режиме реального времени о границах и доступных транспортных и туристических услугах в государствах-членах ЕС.

Также постоянно будет предоставляться практическая информация об ограничениях поездок, мерах по охране здоровья и безопасности, таких как физическое дистанцирование или ношение масок, а также другая полезная информация о туристических предложениях ЕС и стран-членов.

"Это позволит европейцам принимать ответственные и хорошо осведомленные решения по управлению постоянными рисками, связанными с коронавирусом, планируя свои отпуска и путешествия в течение этого лета", - пояснили в Еврокомиссии.

Напомним, несмотря на новости о восстановлении авиарейсов, границы ЕС для украинцев пока остаются закрытыми.

Еврокомиссия объявила о постепенном открытия границ ЕС для граждан третьих стран с 1 июля и назвала критерии, по которым третьи страны могут попасть в список тех, для кого ограничения снимут в первую очередь.

Украина с 15 июня открывает пункты пропуска в аэропортах для иностранцев. Отмена запрета на въезд для иностранцев является одним из условий, чтобы получить взаимное открытие границ со стороны ЕС.

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Европейская правда