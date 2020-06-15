Минфин впервые с февраля предложит 2-х и 3-летние облигации госзайма
Министерство финансов внесло правки в план-график первичных аукционов в июне: с 16 июня будет предлагать к продаже двух- и трехлетние облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), которые последний раз размещались в феврале этого года
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт ведомства.
Согласно документу, как и планировалось, будут продаваться также трех, шести, девяти и 12-месячные облигации, а полуторалетние - сняты с аукционов.
В то же время Минфин традиционно указывает, что окончательный перечень размещаемых ОВГЗ может корректироваться при объявлении аукционов после консультаций с первичными дилерами.
Напомним:
Как сообщалось, Минфин возобновил первичные аукционы в конце апреля после почти двухмесячной паузы и первоначально предлагал на них самые короткие трех- и шестимесячные бумаги, однако к концу мая он удлинил предложения до годичных облигаций, а с июня – до полуторагодичных.
На последних аукционах 9 июня накануне ожидаемого рынком снижения Нацбанком учетной ставки ведомству благодаря ограничению предложения самых коротких бумаг по 500 млн грн удалось понизить ставку отсечения трехмесячных до 9% и шестимесячных – до 9,5%.
Облигации с погашением через девять месяцев продавались по ставкам до 10,75%, 12-мес. – до 10,79% и 1,5 года – до 10,8% годовых. Максимальный спрос был как раз на самые длинные – 1,5-летние бумаги: он достиг 5,9 млрд грн по номиналу.
После объявленного НБУ 11 июня снижения учетной ставки с 8% до 6% доходность ОВГЗ на вторичном рынке резко упала – примерно на те же 2 п.п. на "коротком" конце кривой и 1 п.п.п – на "длинном" ее конце.
В феврале, до начала коронакризиса, двух- и трехлетние бумаги размещались по ставкам около 10% годовых, что даже несколько выше текущих ставок предложения на вторичном рынке.
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