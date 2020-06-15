В Минцифры проверяют мобильный интернет в столице и просят киевлян помочь

Минцифры проверяет в Киеве места, где мобильный интернет всегда работает нестабильно или не работает вообще, и просит киевлян поделиться такой информацией.

Об этом в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Каждый день, как и все киевляне, уезжая на работу или гуляя по городу, я сталкиваюсь с тем, что даже в столице есть места, где мобильный интернет всегда работает нестабильно или не работает совсем.

Хотим исправить эту ситуацию и нам нужна ваша помощь. Начнем этот эксперимент из Киева", - написал министр.

Он просит киевлян под его постом в Facebook отсавить информацию о местах, где они постоянно сталкиваются с отсутствием мобильного интернета.

"Прошу обязательно указывать своего оператора и максимально подробно описывать проблемное место, например, улицу и номер дома или расстояние до определенного объекта и т.п.

Мы обработаем эту информацию и вместе с мобильными операторами будем решать выявленные проблемы", - добавил Федоров.

Экономическая правда