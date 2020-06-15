Приватбанк запустил единое приложение "Приват24" для физлиц и ФОПов

Приватбанк первым в Украине запустил единое мобильное приложение для физлиц и предпринимателей на базе Privat24 для Android и iOs.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Чтобы воспользоваться единым сервисом, нужно обновить мобильный банк до последней версии.

До этого предпринимателям приходилось пользоваться отдельным приложением "Приват24 для бизнеса", чтобы управлять корпоративными счетами.

"Традиционно банки для обслуживания физических лиц и бизнеса используют различные сервисы - так делали раньше и мы, но еще в прошлом году мы поставили цель создать новый максимально простой сервис для предпринимателей по работе в Приват24 для физических лиц", - заявил руководитель направления малого и среднего бизнеса Приватбанка Сергей Клюев.

"В дальнейшем мы планируем упрощать функционал мобильного Приват24 для предпринимателей, а именно делать еще более удобными платежи, операции с кредитами, депозитами, валютой, сдачей отчетов и другие сервисы, которые сейчас доступны в отдельной системе Приват24бизнес, а также сделаем практичным порядок дистанционного взаимодействия предпринимателей со своими наемными бухгалтерами прямо внутри мобильного банка", - добавил он.

Экономическая правда