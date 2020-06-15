Курс гривни к доллару снизился

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 15 июня на уровне 26,73 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,21 гривни (на 12 июня - 30,17 гривни).

12 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,69.

По данным Finance.ua, основными покупателями валюты были нерезиденты и несколько крупных частных игроков на рынке энергоносителей.

НБУ участия в торгах не принимал, так как особого излишка доллара не наблюдалось.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,78.

Экономическая правда