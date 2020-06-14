В Фонде гарантирования вкладов рассказали с кем банки рассчитываются вне очереди

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц рассказали с какими кредиторами банки рассчитываются вне очереди.

Об этом ведомство написало на странице facebook.

В ФГВФЛ напомнили, что все требования кредиторов неплатежеспособного банка удовлетворяются во время его ликвидации за счет средств, поступающих от управления и продажи имущества (активов - ЭП).

По словам фонда, если банк привлекал под залог своего имущества средства, то в случае его банкротства, лицо, которое их предоставило, становится кредитором, требования которого обеспечены этим имуществом.

"Именно поэтому, когда банк получает от продажи залогового имущества средства, он их направляет вне очереди на расчет с обеспеченным кредитором, который является залогодержателем.

Если полученных средств не хватает для полного расчета, непогашенные требования залогодержателя удовлетворяются в порядке очередности, определенной Законом ", - говорится в сообщении.

Экономическая правда