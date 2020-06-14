ОЭСР прогнозирует падение мировой экономики на 7,6 процента

Организация экономического сотрудничества и развития ожидает, что пандемия коронавируса в 2020 году может привести к падению мировой экономики на 7,6 процента.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В состав ОЭСР входят 38 стран, в том числе большинство стран Евросоюза, США и Япония.

В своем докладе организация прогнозирует два сценария. В первом случае распространения коронавируса будет "под контролем", а во втором - придет вторая волна пандемии.

По прогнозам организации, при подконтрольном развитии ситуации мировая экономика в 2020 году сократится на 6%, а в случае второй волны - на 7,6 процента. А в 2021 году экономисты ожидают существенного восстановления экономического роста.

По мнению экспертов ОЭСР, наиболее сильно от коронавируса пострадала экономика стран еврозоны: даже при лучшем сценарии они ожидают обвала на уровне 9,1 процента. В случае второй волны пандемии прогнозируется сокращение экономики на 11,5 процента.

Особенно тяжелая ситуация, по мнению экономистов, в Испании, Франции, Италии и Великобритании, сообщает DW.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Всемирный банк прогнозирует падение мировой экономики на 5,2% в 2020 году в связи с COVID-19.